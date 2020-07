Dwight Howard, nouveau coup dur à l’horizon pour les Lakers ?

Pour la reprise de la saison à Disney, les Los Angeles Lakers restent considérés comme l'un des favoris pour le titre. Cependant, la franchise californienne a tout de même connu un coup dur avec le forfait d'Avery Bradley. Pour des raisons familiales, l'arrière a décidé de faire l'impasse sur cette fin d'exercice. Et même si les Lakers ont recruté J.R. Smith pour le remplacer, Bradley, avec son profil défensif, risque de manquer. Et justement dans ce domaine, les Angelenos pourraient perdre un autre atout majeur : Dwight Howard ! Très actif pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, l'intérieur semblait pourtant prêt à reprendre. Mais sa situation personnelle le fait douter.

"Dwight est un autre de nos joueurs qui se trouve dans une situation exténuante, en plus du message sur la justice sociale qu'il tente de délivrer. Et nous le soutenons. L'un de ses fils, qui a six ans, a perdu sa mère il y a quelques semaines. Donc on reste en contact avec Dwight et son agent.

Il y avait une deadline pour se retirer de l'effectif, et Dwight n'a rien dit. Donc nous allons continuer de le soutenir face à cette situation, soutenir son fils, et espérer qu'il sera avec nous à Orlando. Mais il faut surveiller tout ça", a confié le boss des Lakers Rob Pelinka face à la presse.

DeMarcus Cousins prêt à rejoindre une équipe pour la bulle à Disney ?

A ce poste, si les Lakers perdent Howard, la meilleure solution devrait se nommer DeMarcus Cousins. Signé par l'équipe californienne en début de saison, l'ancien des Sacramento Kings connait parfaitement le vestiaire et avait été coupé en février pour accueillir Markieff Morris. Toujours libre, DMC reste apprécié par le groupe et peut apporter s'il a retrouvé une bonne forme physique. Mais tout va dépendre de la décision finale de Dwight Howard.