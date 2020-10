En bref en NBA : Van Gundy plus fort que Curry, Jimmy plus fort que Rocco, Danuel House nous inquiète

Victor Wembanyama, la France a un incroyable talent

Ceux qui ne le connaissaient pas encore ont découvert ce week-end Victor Wembanyama via des petites images d’un deux-contre-deux contre Rudy Gobert. Ceux qui doutaient encore - après tout, ce n’était qu’une opposition tranquille - ont pu lire sa feuille de stats d’avant-hier soir, puis voir les images. Now you know.

Finales de légende

Juste comme ça… Jimmy Butler (Game 3 et 5 2020) a deux des plus grosses performances all-time en Finales NBA en termes de Game Score (une stat créée par John Hollinger pour évaluer la productivité d’un joueur sur un match, voir la formule en cliquant ici). LeBron en a quatre du Top 10.

Et le match 5 de chacun des deux joueurs cette année est dans ce Top 10. Bref, on a vu des finales historiques en termes de performance individuelle. Petite pensée pour ceux qui disaient après la 1ère rencontre que ces Finales n’avaient pas d’intérêt et qu’ils ne regarderaient pas la suite…

Jeux de légende

Souvenir, souvenir… Ces Finales NBA 2020 ne sont pas la seule fois où Jimmy Butler a impressionné l’opposition. Déjà aux Jeux Olympiques de Rio, il avait montré à quel point il était un joueur intense. Hors terrain en tout cas. DeRozan, Cousins, DAJ et lui avaient passé 5 heures dans un bordel prestigieux de la ville. D’après une source de Globo, ils ont enchaîné les petits games. Des 2v2 principalement, parfois des 2v3 histoire de bosser plus dur en infériorité numérique. L’une des filles aurait été impressionnée par les qualités athlétiques de Butler et aurait demandé une semaine de repos à son patron après coup. En même temps, s’il s’est donné autant qu’en Finales et a fini ce match aussi rincé qu’après le Game 5, la pauvre a mérité bien plus qu'une semaine de recup’.

SupraCoach

Les mecs qui se moquent du choix de NOLA devraient matter cette vidéo de Stan Van Gundy. Un gars de cet âge-là qui peut enchaîner des dribbles bien posés comme ça, tout en parlant, sans perdre son souffle et alors qu’il pèse visiblement dans les 800 kgs (au bas mot), est forcément exceptionnel. Voire surhumain. Voire légendaire. Voire en fait c’est Steph Curry déguisé pour Halloween en SVG (bonne idée de déguisement BTW). Nous, rien que pour ça, on valide le choix des Pels !

New Pelicans coach Stan Van Gundy got a nice handle too 😯 (via @nba) pic.twitter.com/mBu0K9jVa2 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 21, 2020

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

A cause du Covid, les Raptors pourraient devoir jouer toute la saison prochaine à Louisville. Oui, oui, dans le Kentucky. C’est ce qui s’appelle perdre sérieusement l’avantage du terrain…

Jameer Nelson a retrouvé un job. Congrats dude. Sinon, c’est quoi les Delaware Blue Coats ?

a retrouvé un job. Congrats dude. Sinon, c’est quoi les Delaware Blue Coats ? Vincent Goodwill de Yahoo Sports pense que la saison NBA pourrait reprendre plus tôt que prévu. Il évoque Noël ou la date du 18 janvier 2021. Quoi qu'il en soit, la NBA informera les équipes 2 mois avant la reprise officielle.

Andre Ingram a été désigné nouveau président du syndicat des joueurs en G League. Les gars, c'est la crise ! Un job reste un job, donc merci de garder vos ricanements pour vous. Sérieux…

a été désigné nouveau président du syndicat des joueurs en G League. Les gars, c'est la crise ! Un job reste un job, donc merci de garder vos ricanements pour vous. Sérieux… Il est sympa ce Klay quand même. Mais ça tout le monde le savait déjà.

quand même. Mais ça tout le monde le savait déjà. Rob Pelinka ne s’arrête jamais ! A peine un titre remporté avec les Lakers que le gars retourne sur le terrain pour coacher. Mais oui, voilà ! Ca c’est un mec qui en veut. (On nous souffle dans l’oreillette que c’est la team de son gamin de 7 ans.) Bon… Ok, bah c’est bien quand même ! Et puis les mioches de 7 ans, ça braille, ça gueule, ça pleure quand ça rentre pas sur le terrain, c’est pire que des pros ! Alors double-respect Rob !

ne s’arrête jamais ! A peine un titre remporté avec les Lakers que le gars retourne sur le terrain pour coacher. Mais oui, voilà ! Ca c’est un mec qui en veut. (On nous souffle dans l’oreillette que c’est la team de son gamin de 7 ans.) Bon… Ok, bah c’est bien quand même ! Et puis les mioches de 7 ans, ça braille, ça gueule, ça pleure quand ça rentre pas sur le terrain, c’est pire que des pros ! Alors double-respect Rob ! Juste comme ça, aucun joueur des Clippers n’a adressé publiquement un mot ou un remerciement à l’attention de Doc Rivers…

Jordan Bell qui se fait taffer par Liz Cambage dans la peinture. C’est nous ou y’a que les teubés qui sont surpris ? Par contre, le truc suspect c’est la taille de Bell. Liz est annoncée à 2,03 m et Bell à... 2,03 m. On sait que la NBA ment depuis toujours sur la taille des joueurs, mais là, c’est un peu abusé non ?

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

La parole de sagesse

On a toujours été fan d’Albert Dupontel. Son nouveau film, “Adieu les cons”, sort aujourd’hui. Comme toujours, ça a l’air totalement barré, mais, comme toujours, il y a du fond derrière la folie organisée. Cette phrase, lâchée au HuffingtonPost nous semble en tout cas très juste.

“Au lieu de mettre en place une économie de marché intelligente et réglée, on est tombé dans l’ultra capitalisme délirant. Vouloir transformer son prochain en consommateur, c’est ce qu’on peut faire de pire à l’heure actuelle.”

Shoot killer

Après une saison rookie où il a eu beaucoup de mal à trois-points, Draymond Green n’a cessé de progresser jusqu’en 2016 : deux années à 33%, puis une année à 38,8%. Excellent défenseur, passeur brillant, il était en train de devenir ultra complet et le coéquipier idéal en rajoutant cette menace à trois-points. Et puis, le trou noir. 30, 8% la saison suivante, puis 30,1 et enfin deux saisons consécutives sous les 29%. Que s’est-il passé pour que son shoot le quitte comme ça ?

Et si c’était la faute de Kevin Hart, qui a détruit sa confiance en le battant en concours à trois-points ?

En plus de nous flinguer des All-Star Games (bon l’événement n’est déjà plus très bandant depuis pas mal de temps) en squattant les temps d’antenne, Kevin Hart a donc aussi tué la confiance au tir d’un joueur. Raison de plus pour ne plus jamais vouloir le voir dans une salle NBA…

Le connard du jour

Il y a de tout parmi les athlètes pros. Des mecs cools, des introvertis, des gars arrogants, des mecs généreux, des connards etc. Et puis tu as John Wall, qui n’a pas joué depuis le 26 décembre 2018, dont (franchement) tout le monde se fout et qui continue de jouer aux cartes en pleine interview télé...

Source non potable

DeMar DeRozan aurait demandé à quitter les Spurs. C’est la news qui a tourné sur la toile toute la matinée. En fait, visiblement, un mec aurait entendu, via la sœur du marchand de donuts de l’oncle de son coéquipier, que DeMar aurait, peut-être, dit qu’il était triste. Ou alors DeMar avait le Covid… ou il avait mangé un truc pas frais. Bref, un truc en rapport avec DeMar et un sentiment. En tout cas DeMar n’avait pas l’air au courant de ce qu’il avait dit. Il devait vraiment être pas bien le pauvre.

Voir cette publication sur Instagram Me trying to figure out when I said that shit 🤔 Une publication partagée par DeMar DeRozan (@demar_derozan) le 21 Oct. 2020 à 12 :12 PDT

Wu wednesday

Si seulement tout pouvait être aussi simple qu’avant…

The last shot

Mais, comment ?