Evan Fournier aurait voulu floquer Adama Traoré sur son maillot

Evan Fournier a opté pour le mot "justice" au dos du maillot qu'il portera pour la reprise de la saison NBA dans la bulle d'Orlando. Comme il l'a expliqué à L'EQUIPE, l'arrière des Bleus voulait "quelque chose qui fasse sens et soit compréhensible en français".

S'il avait vraiment eu le choix de mettre absolument ce qu'il voulait - la NBA a limité les options à 20 mots ou phrases - Fournier aurait opté pour autre chose.

"Si j'avais pu, j'aurais préféré mettre le nom d'une des victimes, George Floyd, Breonna Taylor, ou même Adama Traoré, pour porter un message plus français".

Evan Fournier avait soutenu les manifestants et les membres de la famille Traoré, engagés pour faire reconnaître la mort de leur frère Adama en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise comme une bavure policière. Cette restriction dans les choix, qui a par exemple poussé LeBron James à conserver son nom, ou Jimmy Butler à n'en floquer aucun, pas même le sien, le joueur du Magic l'a aussi déplorée.

"On parle de liberté d'expression et au final c'est un peu bidon, puisque c'est contrôlé... Je comprends LeBron James et d'autres, qui ont laissé tomber, c'est une manière de dire qu'on se fout un peu de notre gueule.

Après, je trouve que dans ma situation, cela aurait été bizarre de ne pas m'engager. Ce n'est pas mon pays, mais on est tous concernés."