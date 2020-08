Dans un article précédent, nous avons détaillé l'importance de la proprioception pour la pratique du basket et l'a prévention des blessures et nous vous avions même présenté quelques exercices simples à mettre en place. Cette fois, nous vous proposons de décortiquer trois exercices préconisés par Song Chay Chourp, entraîneur de basketball (niveau régional) et kinésithérapeute. Ces quatre exercices nécessitent du matériel spécifique, comme un ballon bosu ou encore des sangles type TRX®.

Exercice 1 : Squat sur une jambe avec des sangles

Objectif : Renforcement musculaire du membre inférieur en unipodal

Description du mouvement : Il s'agit de faire une triple flexion (cheville, genou et hanche) à 90° sur une jambe en s'équilibrant à l'aide des sangles fixés en hauteur.

Erreur à éviter : Hyper flexion de genou sollicitant trop les ménisques.

Fréquence : Ce sont des exercices que nous individualisons en fonction des joueurs et des postes de jeux. Mais, en général, on fait 5 séries de 10 répétions par jambe. Evolution possible avec plan instable ou saut après la flexion.

Training : Travailler sa proprioception pour prévenir les blessures