Freedom, Liberty, Enough : les messages des joueurs NBA sur leur maillot

La crise liée au Covid-19 fait toujours partie de notre quotidien. Aux Etats-Unis, le mouvement Black Lives Matter est également plus que jamais d'actualité. Les gestes ont été nombreux depuis plusieurs semaines. Et cette nuit, c'est avec un genou à terre que la NBA a repris le cours de sa saison. Avec le contexte de bulle que l'on connait. Cette "re-opening night" a permis à tous, évidemment de revoir du basket NBA en mode compétition, mais aussi d'apercevoir les messages choisis par les joueurs sur leurs maillots. LeBron et Anthony Davis ont choisi de garder leur nom, pour des raisons qui leurs sont propres, mais beaucoup d'autres en ont décidé autrement.

Rudy Gobert, l'un des principaux protagonistes de cette première soirée NBA depuis quatre mois, arborait "Equality" tout comme son coéquipier Royce O'Neale. On a aussi pu voir "I am A Man" chez Mike Coley ou encore "Say Her Name" pour Donovan Mitchell. Chez les Pelicans, la majorité des joueurs ont eux opté pour le puissant "Say Their Names". Bien entendu, "Black Lives Matter" a trouvé sens chez bon nombre de joueurs des 22 franchises. Le Washington Post a d'ailleurs publié la liste complète des messages de l'ensemble des acteurs présents dans la bulle.

LeBron James rend hommage à Colin Kaepernick, premier athlète à avoir posé le genou à terre

Parmi quelques étrangers, le fait d'arborer un message dans sa langue natale a été un parti pris. Steven Adams a lui choisi "Kia Maha", soit "Stay Strong" en Maori. L'italien est logiquement de mise pour Danilo Gallinari avec "Giustizia" soit justice. "Ravnopravnost", que l'on pourra voir sur le dos de Jusuf Nurkic signifie "égalité" en bosnien. Ian Mahinmi, autre Français se trouvant dans la bulle avec les Wizards a lui expliqué son choix se portant sur "vote"

"Au départ, je voulais mettre 'votez localement' car je crois beaucoup au vote local. Je pense presque que cela a plus d’impact sur votre vie que les élections présidentielles. C’était mon message. Je crois que dans le système dans lequel nous vivons, c'est le meilleur moyen d’exiger des changements, alors je voulais transmettre ce message et j’apprécie l’opportunité"

Dans les autres messages, on pourra aussi voir "Enough", "Education Reform", "Antiracist" ou encore le tristement célèbre "I Can't Breathe".