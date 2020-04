Tous à vos agendas : Game of Zones revient !

Les temps sont durs pour les fans de NBA ces temps-ci. Rester enfermé alors qu’il n’y a plus de matches à mater, c’est très, très compliqué. Heureusement, il y a quelques bonnes nouvelle pour nous aider à tenir. Après l’annonce de l’avancée de la sortie du documentaire sur Michael Jordan " The Last Dance", c’est au tour de Bleacher Report de nous filer un sacré coup de boost.

Malgré la suspension de la saison NBA, Game of Zones revient prochainement pour sa saison 7. Le média US proposera 4 épisodes pour finir la saison. Ils seront diffusés à partir du 30 avril.

🚨 New #GameOfZones trailer is here

The NBA season is on hold, but GoZ is coming back. The four-part series finale begins April 30 😈⚔️(@StateFarm) pic.twitter.com/3pI3liycIt

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2020