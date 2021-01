Sur la ligne des lancer-francs, Giannis Antetokounmpo connait quelques difficultés cette saison. Les problèmes connus par le Greek Freak ont même pénalisé les Milwaukee Bucks sur certains matches. On se souvient notamment de son lancer très important raté contre les Boston Celtics (121-122) en décembre.

Et même sur l'ensemble de sa carrière, l'ailier a la mauvaise habitude de se louper dans les moments importants sur la ligne. Face aux Dallas Mavericks (112-109) la nuit dernière, Antetokounmpo a été encore en grande difficulté dans ce secteur de jeu.

Avec un très vilain 1/10 dans l'exercice, le double MVP en titre de la NBA a laissé beaucoup de points en route.

"C'est assez simple, il faut retourner bosser. Il faut en tirer plus. Se concentrer sur ta technique. Et prendre les choses pas à pas. Mais globalement, il faut simplement prendre plus de tirs. C'est donc simple. Plus tu vas tirer, plus tu vas travailler, plus tu seras meilleur. Il n'y a aucun secret", a ainsi fait savoir Giannis Antetokounmpo pour ESPN.