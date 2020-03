Lors d’un live Instagram en fin de semaine, Giannis Antetokounmpo avait révélé que l’attaquant le plus compliqué à défendre selon lui était James Harden. Il est également revenu sur ses joueurs préférés et il semble que Stephen Curry soit son chouchou.

La star des Milwaukee Bucks a été interrogé sur tout un tas de sujet par ses fans. Et on lui a notamment demandé qui étaient ses joueurs favoris. Il a cité deux fois le nom de Stephen Curry.

Giannis was asked to name his favorite NBA players and named Steph, TWICE pic.twitter.com/g4v3prAnv8

