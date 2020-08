Giannis Antetokounmpo n’envisageait pas une seule seconde un 0-2…

Les Milwaukee Bucks ont réagi. Après un Game 1 totalement raté, la franchise du Wisconsin a égalisé dans la série face au Orlando Magic (111-96). Autant le dire tout de suite, la performance des Bucks n'a pas été parfaite. On pense notamment à un Khris Middleton toujours aussi préoccupant. Mais au moins, la tête de série numéro 1 à l'Est a eu une réponse collective. Et bien évidemment, Giannis Antetokounmpo a encore répondu présent. Avec 28 points, 20 rebonds et 5 passes décisives, l'ailier des Bucks refusait d'entendre parler d'une seconde défaite contre le Magic.

"Je pense que toute l'équipe était prête pour ce match. Nous avons compris l'importance du moment, il n'était pas question de se retrouver à 0-2. Nous aurions pu revenir d'un tel score, mais tu n'as pas envie de retrouver dans cette position. Surtout aussi rapidement en Playoffs. Donc il fallait venir sur le parquet et jouer dur. Pour gagner. Il ne fallait pas parler, juste jouer. Si nous voulons gagner et aller loin, nous allons devoir jouer dur défensivement. Nous ne l'avons pas fait au premier match. Donc, je crois que tout le monde l'a pris personnellement. Personne n'a aimé ça. Personne ne veut entendre ça", a insisté Giannis Antetokounmpo devant les médias.

Sans vraiment convaincre, Milwaukee a au moins rassuré. Pour la suite des Playoffs, Giannis Antetokounmpo et les Bucks devront tout de même monter en puissance.