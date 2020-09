Gordon Hayward bien de retour dans la bulle, mais…

Gordon Hayward pourrait rendre de précieux services aux Boston Celtics. Plutôt intéressant depuis le début de la bulle à Disney, l'ailier a été victime d'une sérieuse entorse au premier tour des Playoffs contre les Philadelphia Sixers. Parti d'Orlando pour se soigner, l'ancien joueur du Utah Jazz vient tout juste de réaliser son retour. Désormais, l'homme de 30 ans va subir le protocole sanitaire de la NBA avec une période d'isolement pour 4 jours. Mais même autorisé à retrouver le groupe par la suite, Hayward ne va pas reprendre dans la foulée. En effet, il va avoir besoin de temps pour retrouver l'intégralité de ses moyens physiques.

#NEBHInjuryReport Gordon Hayward (ankle) is due back in the bubble tomorrow night and will then quarantine for four days, according to Brad Stevens. Though, he is not expected to play “anytime soon.”

— Boston Celtics (@celtics) September 5, 2020