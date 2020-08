Michael Beasley devait rejoindre les Brooklyn Nets pour cette reprise dans la bulle. Mais un test positif au Covid-19 l'a empêché de faire son retour, un an après sa pige aux Los Angeles Lakers. Il était même apparu en forme lors de scrimmages privés, ce qui avait poussé la franchise à lui filer un deal pour la fin de saison floridienne. Mais l'ancien #2 de la Draft 2008 fait aujourd'hui l'objet d'une grosse inquiétude après un message assez explicite sur son compte Instagram. Sur une story, B-Easy a posté les paroles d'un son du rappeur YNW Melly intitulé "Suicide". En gras, le gaucher a mis en évidence la phrase suivante : "Lately, i've been feeling suicidal" soit "dernièrement, je me suis senti suicidaire".

Michael Beasley, la chute aux enfers

Michael Beasley posted this on his Instagram story

We need someone to check up on him 🙏🏽 pic.twitter.com/Jbp1uyyicR

— Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) August 1, 2020