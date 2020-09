Jamal Murray superstar en devenir ? Certains dirigeants en doutent…

Les Denver Nuggets ont réalisé des Playoffs superbes. Et sur cette campagne, Jamal Murray a tiré son épingle du jeu. Auteur de grandes performances, le meneur a enchanté les observateurs. Malgré l'élimination face aux Los Angeles Lakers (1-4) lors des Finales de la Conférence Ouest, le Canadien n'a pas démérité. Et son entraîneur Mike Malone a même estimé qu'il avait la carrure d'une superstar. Et forcément, une telle sortie a ouvert un débat. De notre côté, avec notre propre définition de superstar, Murray en semble encore très loin. Et certains dirigeants de la NBA doutent également de sa capacité à confirmer à un très haut niveau.

"Je pense qu'il sera probablement un All-Star, mais je ne sais pas s'il a vraiment joué à un niveau proche d'une superstar NBA dans cette bulle. Et je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'atteindre ce niveau", a analysé un General Manager de la Conférence Est pour Hoopshype. "Je ne sais pas s'il est capable d'avoir une telle régularité avec son tir sur une longue durée. Mais bien sûr, il reste un très bon joueur. Il va probablement s'imposer comme un All-Star. Mais selon moi, il ne va pas changer le jeu comme une superstar. Je ne suis pas convaincu de sa constance. Peut-être qu'il peut le faire, il est encore jeune. Mais je pense que son véritable niveau est légèrement en-dessous par rapport à ce qu'il a réalisé", a estimé un scout de la Conférence Ouest.

Jamal Murray n’avait plus rien dans le moteur…

Des doutes légitimes. Malgré ses prestations magnifiques, Jamal Murray va devoir confirmer. Si le meneur des Nuggets parvient à afficher ce niveau sur l'intégralité d'une saison, les avis à son sujet pourraient rapidement changer. En tout cas, il sera attendu au tournant pour l'exercice 2020-2021.