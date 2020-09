Jimmy Butler rend un bel hommage à Joel Embiid

Joel Embiid se régale devant les performances de Jimmy Butler. Éliminé avec les Philadelphia Sixers au premier tour des Playoffs par les Boston Celtics, l'intérieur suit avec attention les matches du Miami Heat. Sur les réseaux sociaux, le Camerounais a commenté les deux victoires des Floridiens en demi-finale à l'Est face aux Milwaukee Bucks. Et il a bien évidemment souligné l'impact de son ami et ancien coéquipier sur les débats. Invité à réagir à ce sujet, l'ex-élément des Chicago Bulls a rendu un hommage appuyé au jeune talent des 76ers.

"C'est mon gars ! En dehors du basket, j'aime ce mec jusqu'à la mort. Il le sait très bien. Je lui dis dès que j'en ai l'occasion, je l'apprécie car il m'a permis de devenir un meilleur joueur, un meilleur leader, meilleur dans l'ensemble. Je lui parle tout le temps, je lui ai récemment dit : 'j'aurais aimé que tu sois encore en Playoffs, car tu mérites un titre'. Car oui, il le mérite. Il travaille. Il travaille pour ça et c'est mon gars. Donc oui j'ai vu les messages, et je sais qu'il aimerait que je sois encore dans son équipe. Et j'aimerais aussi être encore son coéquipier. Mais il ne faut pas mal le comprendre. Je n'échangerai ma place ici contre rien au monde", a assuré Jimmy Butler pour The Athletic.

Jimmy Butler, sa réponse cash à ses détracteurs !

Il ne s'agit pas d'un secret, Butler a quitté Philadelphia l'été dernier à cause de ses relations avec l'entraîneur Brett Brown et Ben Simmons. Car malgré sa réputation "nonchalante", Joel Embiid avait convaincu, par son travail, Jimmy Butler. Les deux hommes ont ainsi noué une relation très forte. Peut-être qu'ils s'associeront à nouveau un jour loin des 76ers...