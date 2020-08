Pourquoi Jimmy Butler a-t-il raté l'entraînement du Miami Heat dimanche ? Pour l'instant, la réponse à cette question reste inconnue. Depuis le match des Floridiens face aux Denver Nuggets, l'ailier n'a plus été aperçu. Officiellement "excusé" pour la séance de son équipe, l'ancien joueur des Chicago Bulls se retrouve donc au cœur d'un mystère. Et surtout, cette histoire a pris de l'ampleur après la sortie de son coéquipier Jae Crowder.

"Nous voulons lui parler dès qu'il va quitter la quarantaine et cela peu importe ce qu’il traverse. Nous devons composer avec la situation actuelle, le remplacer et rester concentrés, parce que nous savons qu'il sera prêt à jouer dès qu'il pourra nous retrouver", a lancé Crowder devant les médias.

Jimmy Butler a tenté de jouer sans nom ni message sur son maillot

Une quarantaine ? Forcément, on pense au Covid-19. Et il y a eu une vraie inquiétude chez les fans du Heat pour Butler après cette déclaration. Même par rapport à l'intégrité de la bulle à Disney. Mais quelques heures plus tard, le Miami Herald a rassuré son monde : le joueur de 30 ans sera en tenue pour affronter les Toronto Raptors ce lundi (19h30). Avec une absence d'une journée et une possible quarantaine, Jimmy Butler a potentiellement pu enfreindre le protocole sanitaire de la NBA. Kristaps Porzingis, Paul Millsap et Nerlens Noel ont récemment eu le droit à une quarantaine de 24 heures après un test manqué. Mais pourquoi ne pas communiquer à ce sujet si c'est le cas ? Peut-être qu'il s'agissait simplement d'un jour de repos ou d'un problème personnel à régler. En tout cas, il va bien et sera normalement de retour avec le Heat. C'est bien l'essentiel !