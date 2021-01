Joel Embiid, Doc Rivers s’enflamme et le compare à deux légendes

Joel Embiid réalise un excellent début de saison. Auteur de belles performances, l'intérieur des Philadelphia Sixers s'affirme même comme un sérieux candidat dans la course au titre de MVP. Et pour ses débuts à la tête de cette équipe, l'entraîneur Doc Rivers se montre logiquement séduit par les qualités du Camerounais.

En marge de la défaite face aux Brooklyn Nets (109-122) la nuit dernière, le coach des Sixers n'a pas hésité à encenser sa star. Ainsi, l'ancien patron des Los Angeles Clippers a même osé le comparer à deux légendes de la NBA.

"Kevin Garnett jouait au poste 4. Et j'ai joué avec Patrick Ewing. Je pense que si on combine les deux ensemble, on se retrouverait très certainement avec Joel. Car il a clairement un peu des deux en lui", a déclaré Doc Rivers devant les médias.