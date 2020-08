Joel Embiid frustré par sa performance pour débuter les Playoffs…

Les Philadelphia Sixers ont débuté les Playoffs pour une défaite face aux Boston Celtics (101-109). Sur ce match, Joel Embiid n'a pourtant pas démérité. Un gros double-double pour le Camerounais : 26 points et 16 rebonds. En l'absence de Ben Simmons, blessé, le Camerounais doit prendre ses responsabilités. Et sur cette première rencontre, le pivot l'a plutôt bien fait. Mais de son côté, Embiid n'était vraiment pas satisfait. Après une entame parfaite (12 points à 5/5 aux tirs), il a subi les prises à deux des Celtics et n'a pas eu l'impact souhaité.

"Il s'agit d'une évidence, je n'ai pas assez pris de tirs. Je me dois de me montrer bien plus agressif. Peut-être que nous avons besoin d'appeler plus de systèmes pour moi, mais je ne sais pas. Nous allons devoir régler ça pour le deuxième match. Je dois faire plus. J'ai un job à faire : porter mon équipe. Bien sûr, je vais avoir besoin de mes coéquipiers pour m'aider, mais je dois faire plus. Je dois prendre plus de tirs, je dois être plus agressif. Je dois aider mes partenaires", a ainsi confié Joel Embiid pour ESPN.

Sur le papier, ce constat semble sévère étant donné sa production. Mais dans les faits, il a raison. Une fois la défense des Celtics plus agressive, Joel Embiid a eu du mal à peser sur les débats. Il a perdu quelques ballons évitables et a manqué d'adresse à longue distance. Si les Sixers veulent avoir une chance dans cette série, leur leader doit en faire plus.