Karl-Anthony Towns a connu une période très compliquée. A cause du Covid-19, l'intérieur des Minnesota Timberwolves a perdu sa mère, décédée en avril dernier. Sans se cacher, le jeune homme de 25 ans a toujours assumé publiquement ses difficultés à s'investir dans le basket face à cette épreuve difficile.

Pour autant, il avait bien l'intention d'honorer la mémoire de sa mère sur le premier match de la saison. Face aux Detroit Pistons (111-101), les Wolves se sont ainsi imposés. Et KAT a donc délivré une belle copie : 22 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Au terme de cette rencontre, Towns a affiché son émotion.

"Pour moi, cette victoire veut dire beaucoup. Égoïstement, ça représente beaucoup pour moi. Je suis heureux d'avoir pu récupérer ce ballon pour elle. Je lui ai dit que je voulais cette victoire pour elle, ce ballon pour elle. Donc je suis heureux d'avoir réussi.

Je ne reconnais pas la majorité des matches et des années où j'ai joué, comment je me sentais avant. Si je peux être franc, je ne m'en souviens pas et je m'en moque un peu. Je sais seulement ce qu'il s'est passé le 13 avril. Car vous m'avez peut-être vu sourire et tout, mais ce Karl est mort le 13 avril.

Il ne reviendra jamais. Je ne me souviens plus de ce mec. Je ne le connais pas. Vous me parlez physiquement, mais mon âme a été tuée il y a longtemps", a déclaré Karl-Anthony Towns.