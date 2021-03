Kelly Oubre Jr, de gros doutes sur son avenir au long terme aux Warriors

Kelly Oubre Jr va terminer la saison aux Golden State Warriors. Mais ça ressemble à un choix par défaut pour la franchise californienne. En effet, lors de la deadline des trades, les Dubs ont été à l'écoute des offres pour l'ancien des Phoenix Suns.

Mais avec ses performances décevantes et sa situation contractuelle (libre cet été), le joueur de 25 ans n'a visiblement pas suscité d'énormes intérêts. Du coup, plutôt que de le sacrifier contre quasiment rien, les Dubs vont insister avec lui. En espérant un déclic sur la suite de cet exercice.

Cependant, cet épisode fait logiquement parler pour l'avenir sur le long terme d'Oubre Jr aux Warriors. Initialement, au moment de son arrivée, il se disait que Golden State le voyait comme un élément intéressant pour l'avenir. C'est désormais moins le cas. Et les questions sur son futur commencent à agacer le natif de La Nouvelle-Orléans.

"Je ne peux pas parler du futur. On n'arrête pas de me poser des questions comme si j'étais un voyant. Au final, je grandis, j'améliore mes compétences dans cette ligue et je peux donner encore plus en sortant du banc.

Donc au final, c'est ma vie. Je ne peux pas prédire l'avenir. Rester aux Warriors ? Personnellement, j'adorerai ça. Mais il s'agit d'un business. Il faut prendre les choses une étape après l'autre. Actuellement, je dois tout donner pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs cette saison.

Ensuite, cet été, il y aura une nouvelle étape. Je suis concentré sur le présent. Je suis ici, je suis un Warrior", a assuré Kelly Oubre Jr pour ESPN.