Boston voulait Holiday, Kemba Walker proposé à de nombreuses équipes

Il y a quelques jours, alors que les rumeurs s’affolaient autour d’un prochain transfert de Jrue Holiday, nous avions proposé huit transferts pour le meneur des New Orleans Pelicans. Dans le lot, une offre fictive des Boston Celtics. Pour nous, la franchise du Massachussetts avait intérêt à se séparer de Kemba Walker pour récupérer un joueur plus fiable en playoffs.

Il se trouve que l’idée est aussi passée dans la tête du Président Danny Ainge. Selon Zach Harper de The Athletic, les Celtics ont proposé leur All-Star à de nombreuses équipes. Dans l’espoir de dénicher un bon pick à envoyer à New Orleans en l’échange d’Holiday.

Danny Ainge was throwing Kemba at everybody trying to get the picks for Jrue. Instead... it won’t be happy Holidays for him

— Zach Harper (@talkhoops) November 17, 2020