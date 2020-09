Kemba Walker, son gros coup de gueule par rapport à sa performance !

Les Boston Celtics pensaient probablement avoir fait le plus dur... Mais la nuit dernière, les Toronto Raptors ont remporté le Game 4 (100-93). Ainsi, les Canadiens ont totalement relancé cette série (2-2). Et sur cette rencontre, le meneur des Celtics Kemba Walker nourrit de gros regrets. Sans être mauvais, l'ancien joueur des Charlotte Hornets a été bien trop discret. Malgré ses 15 points, il a seulement pris 9 tirs (4 réussis) sur cette partie. Devant les médias, le natif de New York n'a pas caché sa frustration.

"Je me dois de me montrer plus agressif. Je n'ai pas été assez agressif... Pour être franc, il s'agit d'une performance inacceptable de ma part. Ce n'est pas possible de prendre seulement 9 tirs sur un tel match. C'est inacceptable. Nous devons faire mieux. Nous allons faire mieux", a assuré Kemba Walker.

Kemba Walker, un tueur (enfin) bien entouré !

En forme sur ces Playoffs, Walker avait pris l'habitude de répondre présent dans les moments importants sur les derniers matches. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Après un Game 3 épique perdu sur le fil, les Celtics ont visiblement eu du mal à digérer pour se remobiliser. Et Kemba Walker, en leader expérimenté de ce groupe, va devoir effectivement montrer l'exemple pour relancer Boston.