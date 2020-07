Kemba Walker prêt à laisser la lumière sur les jeunes Celtics

Face aux montées en puissance de Jayson Tatum et Jaylen Brown, le meneur des Boston Celtics Kemba Walker se dit prêt à être un simple lieutenant.

Arrivé aux Boston Celtics l'été dernier, Kemba Walker était logiquement vu comme la star de cette équipe. 4 fois All-Star dans sa carrière, le meneur de jeu devait être le nouveau leader de cette franchise. Malgré ses performances totalement correctes, le joueur de 30 ans a été handicapé par des blessures cette saison. Et pendant ce temps-là, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont progressé et brillé. Toujours handicapé par son genou, Walker devrait être en mesure de tenir sa place dans la bulle à Disney. Mais concernant son rôle, il se montre prêt à devenir un lieutenant de luxe pour les deux jeunes prodiges.

"Je savais parfaitement dans quoi je m'embarquais en venant ici. Je savais très bien à quel point ces gars pouvaient devenir bons. Nous nous amusons. Donc je m'en moque de mes points. Je veux juste faire un gros parcours en Playoffs.

L'objectif, c'est de permettre à ces gars de venir meilleurs. Pour mon genou, quand je suis revenu, je ressentais une gêne. Maintenant, je me sens bien. Ils ont donc eu raison de m'écarter sur plusieurs entraînements. Je me sens bien", a ainsi assuré Kemba Walker pour Yahoo Sports.

Jaylen Brown-Jayson Tatum, duo du futur mais aussi du présent

Une attitude exemplaire de la part de l'ex-élément des Charlotte Hornets. Même sans être à 100%, Kemba Walker aura bien évidemment un rôle important à jouer pour les Celtics en Playoffs. Avec Tatum et Brown en progression, Boston sera même l'une des équipes à surveiller à l'Est.