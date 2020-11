Champions NBA en titre, les Los Angeles Lakers risquent de vivre une intersaison animée. En effet, au sein de l'effectif des Californiens, plusieurs joueurs vont avoir la possibilité de se retrouver sur le marché. On pense notamment à Dwight Howard ou encore à Rajon Rondo. Et le meneur risque notamment de faire l'objet de nombreuses offres.

Ces derniers jours, le vétéran de 34 ans a d'ailleurs été présenté dans le viseur des Los Angeles Clippers. Pour le consultant d'ESPN Kendrick Perkins, Rondo va bel et bien quitter les Lakers pour les Clippers. Un problème en perspective pour les Angelenos ? Pas selon l'ex-intérieur.

Car pour remplacer Rondo, Perkins voit déjà le joueur de l'Oklahoma City Thunder Chris Paul aux Lakers !

"Pour être franc, je pense que les Lakers vont perdre Rondo. Je le crois vraiment. Je pense que les Lakers vont récupérer Chris Paul et Rondo va terminer aux Clippers. Ils vont perdre Playoffs Rondo, je crois que ça sera d'ailleurs le seul à partir.

"Nous le savons tous, LeBron James et Chris Paul sont de grands amis. CP3 a déjà fait savoir que les Lakers et les Knicks représentent ses deux options préférées. Et je pense qu'il va finir aux Lakers. Je m'engage à 85%", a lancé Kendrick Perkins.