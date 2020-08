Kevin Durant vole au secours de « l’incompris » Kyrie Irving

Avec sa très forte personnalité, Kyrie Irving ne laisse personne indifférent. Au sein d'une équipe, le meneur n'hésite pas à donner de la voix pour se faire entendre. Même chose dans ses combats dans la vie de tous les jours. Et forcément, une telle attitude lui attire parfois des critiques. Mais dans ce contexte parfois délicat, le natif de Melbourne peut compter sur le soutien de Kevin Durant. Déjà présent pour allumer Kendrick Perkins, l'ailier des Nets a encore défendu son ami. Cette fois-ci, l'ancien joueur des Golden State Warriors a ainsi tenté d'expliquer la personnalité d'Irving.

Il ne prend aucune pincette. S'il arrive à la salle un jour et dit : 'je n'aime pas comment les choses se passent'. Ça ne va probablement pas bien se passer. Mais il n'a aucun problème à assumer ce qu'il dit", a commenté Kevin Durant pour le podcast Play For Keeps.