Kyrie Irving ne laisse personne indifférent. Avec sa personnalité très forte, le meneur de jeu des Brooklyn Nets suscite de vives réactions. Encore récemment, le natif de Melbourne a fait parler de lui en organisant une coalition pour boycotter la reprise de la saison. En réalité, l'ancien des Cleveland Cavaliers voulait surtout permettre de concentrer l'attention médiatique sur le combat pour la justice sociale. Et grâce à son mouvement notamment, la NBA a accepté de mettre en place plusieurs projets pour soutenir les droits des communautés minoritaires. Lassé par les critiques dont il fait l'objet, Irving a répondu, cash, à ses détracteurs.

Pour le reste, je suis loin de ma famille 7 mois sur 12. Et je prends le temps pour défendre mes valeurs, pour faire de l'activisme. Je suis présent pour mettre la lumière sur Breonna Taylor (une femme tuée par la police, ndlr), il faut dire son nom, et tous les autres. Ma vie est plus grande que seulement prendre un ballon et tirer", a lancé Kyrie Irving lors d'un live Instagram.