Kyle Lowry sur Marcus Smart, l’hommage d’un guerrier à un autre

Entre guerriers, on se comprend. Et on se respecte surtout. Sur les demi-finales de la Conférence Est, les Boston Celtics et les Toronto Raptors se rendent coups pour coups. La nuit dernière, les Canadiens ont relancé cette série en égalisant (2-2). Sur ce Game 4, le meneur des Raptors Kyle Lowry a ainsi brillé. Comme à son habitude, le vétéran de 34 ans n'a rien lâché. Et en face de lui, il retrouve un joueur avec des qualités similaires : Marcus Smart. Et après cette partie, Lowry a tenu à réaliser un hommage à son adversaire.

"Je ne pense pas qu'il tente d'entrer dans la tête de ses adversaires. Je pense qu'il s'agit simplement de sa manière de jouer. Ce mec joue tellement dur tous les soirs. Il faut donc absolument tirer son chapeau à un mec qui joue de cette manière. Tous les soirs, tu sais déjà ce qu'il va apporter à son équipe. Tu sais ainsi à quel point il va être précieux", a estimé Kyle Lowry face à la presse.

Marcus Smart, le coup de chaud qui a assommé les champions

Reconnu pour ses qualités défensives, Marcus Smart mérite les compliments de Kyle Lowry. Avec sa combativité, il s'est donc imposé comme l'un des membres clés des Celtics. Et il a aussi gagné le respect de ses pairs.