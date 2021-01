Kyrie Irving fait l'objet d'une nouvelle polémique. Absent pour des "raisons personnelles" depuis 4 matches, le meneur des Brooklyn Nets a été filmé à une fête, l'anniversaire de sa sœur, sans vraiment se soucier des règles sanitaires liées au Covid-19. Et forcément, la NBA a décidé d'ouvrir une enquête sur le comportement de l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers.

Alors que la situation commence sérieusement à faire jaser, les Nets ont tenu à prendre la parole via un communiqué. Pour le moment, la date du retour du natif de Melbourne sur les terrains reste inconnue...

"Nous sommes au courant d'une vidéo sur les réseaux sociaux concernant Kyrie Irving à un événement familial. Nous examinons les circonstances avec Kyrie et la NBA afin de déterminer la conformité aux protocoles de santé et de sécurité. Kyrie reste éloigné de l'équipe pour des raisons personnelles. La date de son retour reste à finaliser. En attendant, nous allons continuer à rester concentrés sur les objectifs de l'organisation. Kyrie aura l'opportunité de s'expliquer sur son absence quand il sera prêt à le faire", a expliqué le GM des Nets Sean Marks.

Kyrie Irving manque encore à l’appel, ça commence à durer…

Cette histoire reste encore très mystérieuse. Et les Nets laissent donc le soin à Irving d'expliquer cette situation. On attend vraiment de connaître les raisons derrière l'indisponibilité du meneur de Brooklyn. Il se dit qu'il n'aurait plus la tête au basket après les incidents du Capitole.

En tout cas, avec sa participation à la fête de sa sœur, Kyrie Irving s'expose à une sanction de la part de la NBA et a une période d'isolement avant son retour sur les parquets. Reste à savoir quand...