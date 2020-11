Il y a un peu plus d'un mois, on apprenait que Mark Cuban était allé à la rencontre de son ancien joueur, Delonte West pour lui apporter son soutien et tenter de le sortir de la terrible spirale dans laquelle il était plongé depuis des années.

En effet, Delonte West était apparu début septembre sur des images choquantes où on le voyait arpenter les rues dans un état de désoeuvrement terrible confirmant qu'il était certainement sans domicile fixe et souffrait d'une sévère addiction. Le propriétaire des Mavs l'avait alors conduit dans une clinique afin qu'il puisse participer à un programme de désintoxication.

« On a perdu Kobe, on ne peut pas te perdre », Allen Iverson bouleversé

En début de semaine, Mark Cuban donnait des nouvelles rassurantes de son protégé. L'image de Delonte West dans un kayak laissait comprendre qu'il allait beaucoup mieux et qu'il était donc sorti de l'hôpital.

Hier, d'autres images du vétéran sont sorties et elles sont tout aussi rassurantes. C'est un instagramer, og__chris19, qui a posté sur son compte une vidéo où on voit l'ancien Mav dribbler et enchaîner quelques shoots. Si cela peut paraitre anodin pour beaucoup, c'est une image forte pour tout ceux qui connaissent la gravité des problèmes qu'il a pu rencontrer ces cinq dernières années. Sa descente aux enfers semblait sans fin tandis que les parquets de basketball s'étaient éloignés toujours un peu plus de son quotidien.

"The world is small and turns a lot."

Ce sont les mots qu'il a transmis à celui qui a publié ces images. Une phrase simple. Des mots justes. On espère maintenant de tout coeur que Delonte pourra poursuivre sereinement son chemin vers une guérison totale et une réhabilitation complète.

