LeBron James est-il vraiment responsable sur l’énorme bourde de J.R. ?

Finales 2018, Game 1. La tension est immense, à la hauteur de l’enjeu. Surtout à 107 partout avec une poignée de secondes encore à disputer entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors. Moment choisi par J.R. Smith pour surgir. Arracher un rebond offensif. Précieux. Décisif. Le panier se dresse devant, à même pas trois mètres. Mais il ne regarde même pas l’arceau. Non il… recule. MAIS POURQUOI IL RECULE ? MAIS NON, DANS L’AUTRE SENS, IL FAUT ALLER DANS L’AUTRE SENS ! Trop tard. Le buzzer retentit. LeBron James s’agrippe aux derniers cheveux qu’il a sur le crâne. Il grimace. Mais pourquoi J.R. n’est-il pas monté au cercle ?

Une bourde légendaire. Qui nous fait encore rire aujourd’hui. Sans doute moins les Cavaliers, finalement battus en prolongation malgré une performance épique du King (51 points). Puis balayés par les Warriors ensuite. Et c’est quatre après, à la suite de la signature de Smith par les Los Angeles Lakers, que l’éditorialiste Skip Bayless – toujours prêt à lancer une polémique – revient à la charge en accusant… LBJ. Pour lui, le vrai coupable, sur cette séquence, c’est donc le quadruple MVP.

Looks like the "GOAT" is about to add his favorite scapegoat, J.R. Smith. Be careful, J.R.: If this sprint to the finish goes wrong, LeBron will point the finger at ... YOU. Yet HE was the one who passed up a last shot over little Steph to pass to George Hill, then quit in OT.

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 29, 2020