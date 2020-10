Les Los Angeles Lakers ont dominé le Miami Heat (124-114) lors du Game 2 des Finales NBA. Comme souvent, les Angelenos ont pu compter sur un duo LeBron James - Anthony Davis particulièrement dominateur. Ainsi, l'ailier a compilé 33 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. De son côté, l'intérieur a enregistré 32 points et 14 rebonds. Depuis 2002, il s'agit tout simplement de la première fois que deux joueurs des Lakers parviennent à marquer au moins 32 points sur le même match en Finales NBA depuis 2002. Bien évidemment, à l'époque, cette performance avait été réalisée par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal face aux New Jersey Nets. Une véritable fierté pour le King.

"Le duo Kobe - Shaq était l'association la plus dominante que j'ai vu de ma vie personnellement. La force de Shaq combinée à l'élégance et la puissance de Kobe... C'est donc véritablement un honneur de me retrouver mentionné avec eux. Je suis heureux de voir mon nom dans la même catégorie que ces grands de l'histoire du basket", a fait savoir LeBron James face à la presse.

Sur cette saison 2001-2002, les Lakers, portés par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, avaient réussi à remporter le titre. LeBron James et Anthony Davis rêvent donc du même dénouement...