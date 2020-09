LeBron James se méfie du monstre à deux têtes des Rockets

Au terme d'un Game 7 accroché, les Houston Rockets ont battu l'Oklahoma City Thunder (104-102). Grâce à cette victoire, les Texans sont qualifiés pour la demi-finale de la Conférence Ouest et vont défier les Los Angeles Lakers. Sur le papier, les Californiens s'imposent comme les grands favoris de cette série. Surtout après les difficultés connues par les Rockets contre OKC. Pour autant, LeBron James reste méfiant. En effet, avec le duo James Harden - Russell Westbrook, le King ne compte pas sous-estimer les hommes de Mike D'Antoni.

"Nous venons de jouer face à un monstre à deux têtes avec Dame (Lillard, ndlr) et CJ (McCollum, ndlr). Et maintenant, on va retrouver un autre monstre à deux têtes aux positions 1 et 2. Avec ses qualités au niveau de sa vitesse et athlétique, Russ est l'un des meilleurs de la NBA, ou même le meilleur, dans ces domaines. Il met tellement de pression sur la défense adverse.

Et ensuite, tu as aussi James avec sa capacité à faire mal à longue distance puis à faire tourner la gonfle. James, c'est un gars qui peut te planter 60 pions dans un bon jour. Il va falloir réaliser un très gros travail pour le limiter. Surtout qu'il y a aussi sa capacité à se rendre sur la ligne des lancers-francs.

Franchement, ils ont une très bonne équipe, bien équilibrée. Mais on le sait que tout va se jouer avec ce monstre à deux têtes", a analysé LeBron James pour Spectrum SportsNet.