Les Nets pessimistes sur la venue d’une de leurs cibles pour coacher

Maintenant que leur saison est terminée, les Brooklyn Nets vont pouvoir entamer leur véritable projet. Sans Kevin Durant, cette année était une sorte de transition avant l'arrivée du double MVP des Finales. Entre les pépins physiques de Kyrie Irving et la crise du Covid, les Nets n'ont pu faire mieux qu'une élimination sèche au premier tour. Pas grave puisque comme on l'a dit, tout commence l'an prochain.

Première priorité de cette fin d'été, trouver un nouveau coach. L'expérience Kenny Atkinson ayant pris fin début mars, le poste est à pourvoir. Et certains candidats sont déjà sur la liste du GM Sean Marks. Tout en haut se trouve Gregg Popovich. Le rêve ultime. Après tout, pourquoi pas. Pop ne jouera plus les premiers rôles avec ses Spurs, et il n'est impossible qu'il se refuse un dernier défi. Malgré tout, cette probabilité reste assez faible.

Gregg Popovich, le rêve des Nets

Reste donc tous les autres, une pléiade d'anciens coachs NBA (re)devenus assistants. On parle de Jason Kidd, Ime Udoka et de Tyronn Lue. Ce dernier a les faveurs de Kyrie Irving. Mais selon le SNY, l'organisation new-yorkaise est assez pessimiste quant à la venue de l'ancien des Cavs, champion en 2016. Sans forcément en donner les raisons pour le moment.

L'an passé, Tyronn Lue avait été tout proche de rejoindre les Lakers, avant finalement de rejeter une offre jugée trop faible financièrement. Il lui fallait aussi cohabiter avec Jason Kidd, ce qu'il ne voulait pas. Lue reste toutefois dans les petits papiers des Sixers qui viennent de remercier Brett Brown après sept années de bons et loyaux services.