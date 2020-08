C'est un scénario qui hante encore l'Equipe de France, quinze ans après. + sept à 45 secondes du terme de cette demi-finale de l'Euro 2005 face à la Grèce. Et on connait la suite avec ce tir dantesque de Diamantidis au buzzer. Les Mavs ont un peu connu la même situation cette nuit pour leur match de reprise face à Houston. Devant pendant l'intégralité ou presque de la rencontre, Luka Doncic et cie avaient le match en mains à la 47'15 du temps effectif. Un tir de Maxi Klebber, dans le corner, leur permettait de prendre sept longueurs d'avance 138-131. Cela ne doit pas leur échapper.

Pourtant, Harden score rapidement à trois points puis le tir de Doncic, casse-coûte en fin de possession, est manqué. Covington inscrit ensuite deux lancers, puis Curry en met un sur deux. 136-139. Dallas fait faute, pour éviter de prendre un trois points venu du ciel. Harden marque le premier puis rate le deuxième. Covington suit bien au rebond et envoie tout le monde en prolongation.

James Harden a survolé les débats

Une issue fatale pour les Mavs qui resteront à quai, de manière très frustrante. Le duo Porzingis (39 points, 16 rebonds) - Doncic (28-13-10) a fait des dégâts mais le second s'est un peu raté dans l'ultime période. 2/8 à trois points plus trois de ses huit balles perdues donneront des munitions intéressantes pour des Rockets affamés. Mais les deux l'affirment, cette défaite au gout très amer va leur servir pour la suite des opérations.

"Nous sommes une équipe jeune et nous devons encore apprendre. Nous serons meilleurs. En playoffs, quand ça comptera, nous serons ensemble. Je ne suis pas du tout effrayé par ça", relativise Luka Doncic

Porzingis lui, tenait un peu le même discours d'une défaite encourageante dans cette seconde nuit NBA en Floride.

"Celle-ci, sera une belle défaite pour nous. Nous devons apprendre les leçons de cette rencontre. Nous allons regarder la vidéo et voir ce qu'il faut faire pour mieux finir. C'est comme ça. Nous devons tirer le positif et des leçons de cette cuisante défaite".

S'ils ne veulent pas se coltiner les Clippers au premier tour, et donc terminer à la septième place, les Mavs ne devront plus s'écrouler comme ça, chose qui ne leur est d'ailleurs pas étranger cette saison.