Luka Doncic et Montrezl Harrell ont réglé leur différend avant le game 4 entre Dallas et L.A. Tout va bien, pas besoin d'en rajouter

Lors du game 3 entre les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks, Montrezl Harrell avait dépassé les bornes et lâché un "b**** ass white boy" à Luka Doncic après une prise de bec avec lui. Les choses n'ont pas vraiment eu le temps de basculer en polémique raciale, fort heureusement. Lors du game 4 la nuit dernière, on a ainsi pu voir Harrell aller à la rencontre du Slovène pour s'excuser et les deux hommes se sont séparés après une accolade.

Il s'est dit que Montrezl Harrell avait été sommé par sa franchise d'aller s'expliquer avec la star des Mavs, mais l'intérieur californien n'a pas la même version.

"Si vous voulez raconter l'histoire, faites-le correctement. Personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit. Je suis allé vers Luka pour contrer tout ce qui avait été dit par les gens. Je n'ai que du respect pour Luka Doncic. Il a compris que c'était dans la chaleur de l'instant et en plein combat. Il m'a dit que ça ne l'avait pas dérangé. Respect", a expliqué Harrell sur ESPN.

Luka Doncic sérieusement secoué par Montrezl Harrell et Marcus Morris

Luka Doncic a effectivement confirmé qu'il n'avait pas spécialement pris ombrage de ce que lui avait lancé son adversaire. Et encore moins qu'il avait pris cela pour une attaque fondamentalement raciste.

"Tout va bien. Il y a beaucoup d'émotions qui entrent en jeu sur le terrain, particulièrement pendant ces playoffs. On dit des choses que l'on n'a pas envie de dire. Il s'est excusé et je respecte ça, donc il n'y a aucun problème".

Une fois la hache de guerre enterrée, Montrezl Harrell a pu apprécier aux premières loges le one man show de Luka Doncic, ponctué par un shoot fantastique pour remporter le match au buzzer.