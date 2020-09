Marcus Smart a été l’un des joueurs majeurs des Boston Celtics lors de la série. Il a enchaîné les actions d’éclat, des deux côtés du terrain, face aux Toronto Raptors. Et son contre à 59 secondes de la fin a probablement été le moment décisif du Game 7.

Marcus Smart, le coup de chaud qui a assommé les champions

Même après la victoire (92-87) et pendant la célébration, il a fait preuve d’intensité. Et d’une vraie qualité en matière de troll, en chambrant l’équipe canadienne sur Twitter. On connaît tous la tagline des Raptors #WeTheNorth. Eh bien Marcus Smart a tenu rapidement à leur faire savoir que les C’s étaient désormais les rois du Nord, avec une référence à Game of Thrones :

THE KING OF THE NORTH!

THE KING OF THE NORTH! pic.twitter.com/zgz4Ptjip1

— marcus smart (@smart_MS3) September 12, 2020