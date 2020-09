Mike Conley a fait trembler les Nuggets jusqu’au bout…

Les Denver Nuggets se sont qualifiés pour le second tour des Playoffs à l'Ouest. Sur le Game 7, la franchise du Colorado a dominé le Utah Jazz (80-78). Et finalement cette série passionnante a basculé en faveur de Denver sur un seul tir : celui de Mike Conley à la dernière seconde. Servi par Rudy Gobert à la suite d'un lay-up raté par Torrey Craig, le meneur a pris sa chance à longue distance au buzzer. Le ballon a roulé dans le cercle, avant de ressortir. Et sur cette action, les Nuggets ont sérieusement tremblé !

"Je pense que nous étions tous en train de l'insulter pendant le tir de Mike. Nous rigolons maintenant. Mais ça aurait pu être tragique", a reconnu Nikola Jokic. "Mec, tout d'abord, si nous avions perdu sur ce lay-up raté, ça aurait fait tellement mal. Et Mike a quasiment réussi son tir. Je regardais son tir et je me disais en même temps : 'oh si ça rentre dedans, je vais avoir le coeur brisé'", a ainsi admis Jamal Murray pour Sports Center.

Jamal Murray « sans voix » après sa grosse bataille avec Donovan Mitchell

Cette série a donc rendu son verdict sur ce tir de Mike Conley. Pour finalement le plus grand bonheur des Nuggets !