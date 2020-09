Anthony Davis : « Bam Adebayo me rappelle beaucoup Nikola Jokic »

Anthony Davis va, bien évidemment, avoir un grand rôle à jouer dans ces Finales NBA. Homme fort des Los Angeles Lakers avec LeBron James, l'intérieur va livrer un duel déterminant face à son homologue du Miami Heat Bam Adebayo.

Au tour précédent, l'ancien des New Orleans Pelicans a très bien géré son affrontement face à Nikola Jokic. Bien aidé par Dwight Howard, le joueur de 27 ans a souvent profité de ses oppositions face au Serbe pour faire la différence. Et contre le Heat, il s'attend à un combat du même type avec Adebayo.

"Bam, c'est un super joueur. Il me rappelle beaucoup Jokic en vrai. Il a aussi cette capacité à porter le ballon. Sur les contre-attaques, il sait aussi suivre les actions. Il est capable de faire de bonnes passes et de marquer des points. Et puis il apporte également une énorme énergie.

Son équipe se repose beaucoup sur lui. Je crois qu'après le Game 4, il a accepté de prendre une partie de la pression sur ses épaules et a assumé ses responsabilités par rapport son performance individuelle. Et sa réponse sur le Game 5 a été quasiment un triple-double. Ca devrait être un duel amusant", a commenté Anthony Davis face à la presse.