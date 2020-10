Anthony Davis, « le pleurnichard » bien chambré par LeBron James

Après son premier titre, l'intérieur des Los Angeles Lakers Anthony Davis a eu du mal à retenir ses émotions. Et LeBron James s'est régalé...

Anthony Davis n'a pas réussi à contenir ses émotions. Après le sacre des Los Angeles Lakers face au Miami Heat (4-2) en Finales NBA, l'intérieur a même lâché quelques larmes. Très ému par ce premier titre, l'ancien élément des New Orleans Pelicans n'a pas évité les moqueries de ses coéquipiers. Et sans surprise, LeBron James n'a pas épargné son partenaire. Très proche de Davis, le King l'a sérieusement chambré.

"LeBron m'a chambré en me disant : 'tu es faible, oh, le pleurnichard !'. Mais ce sentiment était franchement incroyable, et pour moi ce moment était vraiment très fort en émotions... Alors oui, j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais tout simplement pas me retenir. J'ai voulu vivre ce moment depuis le début de ma carrière, et il s'agit seulement du premier", a ainsi glissé Anthony Davis, avec le sourire, pour le Basketball News.

A 27 ans, Anthony Davis a connu des moments difficiles dans sa carrière en NBA. Notamment à cause de ses blessures. Encore à l'approche de ces Playoffs, certains doutaient de sa capacité à être décisif au très haut niveau. Et il a ensuite parfaitement répondu sur les parquets. On peut donc comprendre sa grande émotion.