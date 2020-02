NBA Awards : Les Knicks, les « blessés » et Bobby

Trophée "Ed the Barber" de la situation humiliante et inextricable : les New York Knicks

Cette semaine, les New York Knicks ont fait l'actualité. Déjà parce qu'ils se sont encore affichés en laissant Steve Stoute, leur nouveau consultant "branding" (pour redorer l'image de marque de la franchise) en roue libre sur ESPN parler comme s'il était le président. Stoute a ainsi annoncé l'arrivée future d'un coach de standing et son objectif de faire venir des stars. Sympa pour Mike Miller, qui se bat pour que la saison des Knicks se finisse dignement... L'organisation a dû immédiatement produire un communiqué pour rappeler qu'aucune décision n'avait été prise pour Miller - mon oeil - et que les déclarations de Stoute n'engageaient que lui, puisque c'est le futur président, vraisemblablement Leon Rose, qui prendrait les décisions sportives. Ça, c'est pour le coté un peu humiliant, puisqu'il n'y a qu'à New York qu'un mec engagé pour améliorer l'image de marque d'une équipe arrive à l'écorner encore un peu plus.

Pour le côté inextricable, jetez un coup d'oeil au classement Forbes 2020 de la valeur estimée des franchises. Les Knicks arrivent encore en tête avec près de 5 milliards, devant les Lakers ou les Warriors. Traduction : la soupe est bonne et James Dolan n'a aucun intérêt à vendre les Knicks sans tenter encore 3 ou 4 fois de mettre en place des gens qu'il estime compétents et capables de sortir l'équipe de la médiocrité.

Dans la catégorie humiliant et inextricable, Ed the Barber a subi l'un des pranks les plus durs à encaisser de sa compagne Aleidy. Une spécialité du couple populaire sur Instagram pour se faire des vacheries entre deux câlins. A poil à la vue de tous et dans l'impossibilité de s'en sortir : c'est un peu comme ça qu'on voit les Knicks, malheureusement...

