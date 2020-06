Reprise NBA : les joueurs continuent de mettre la pression sur le format à adopter

Les derniers détails sont toujours en négociations, mais la reprise de la saison ne fait aujourd'hui plus guère de doutes. Ce sera, sauf total retournement de situation, à Orlando sous la forme d'une bulle. Maintenant que le lieu est connu presque de manière officielle, la NBA doit se pencher sur un autre sujet épineux, celui du format.

Il serait inapproprié, vu la situation sanitaire, de faire revenir les trente franchises sur un même site. D'autant plus avec certaines qui n'ont plus rien à jouer, ou presque. C'est en ce sens que Damian Lillard avait réagi la semaine dernière. Il a d'ores et déjà prévenu, s'il ne joue pas pour quelque chose, on ne le verra pas à Disney World. Un avis partagé par l'ailier des Sacramento Kings, Harrison Barnes.

"Je pense qu'il a raison. Si tu reviens pour jouer, il faut jouer pour quelque chose. Si on doit voyager à Orlando dans ce contexte, malgré toutes les précautions que l'on prendra, il y a un risque. Donc si tu joues, il faut le faire pour quelque chose.

Nous avons été isolés, nous nous sommes entraînés, nous avons espéré ce moment. Nous voulons maintenant que cela soit récompensé autant que possible. Mais si nous faisons tous ces efforts pour revenir, jouer quelques matches et ne pas être en capacité de nous qualifier pour les playoffs, ça n'a pas de sens", a expliqué Harrison Barnes.

Comme les Blazers, les Kings sont encore en course pour la 8e place à l'Ouest (à 3,5 matches de Memphis). Sauf qu'en cinq ou six matches pour terminer la saison - une des formules envisagées par la NBA - il leur est presque impossible de se qualifier pour les playoffs. Les faire revenir, dans ces conditions, n'aurait effectivement pas de sens. C'est pour cela que la NBA pourrait opter pour un tournoi de qualification, en rappelant seulement 22 équipes. Une formule qui aurait de quoi faire naître une certaine excitation de la part des fans NBA.