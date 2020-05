Joe Ingles a de bonnes raisons de ne pas vouloir exposer sa famille, mais son possible choix risque d'être une épine de plus dans le pied du Jazz...

La plupart des joueurs NBA trépignent d'impatience à l'idée de reprendra la saison (coucou LeBron James) ou même de simplement rejouer au basket. Malgré la situation sanitaire toujours instable, il semblerait bien que la machine soit amenée à repartir durant l'été, comme nous le relayions ce matin.

Mais tous les joueurs ne sont pas rassurés. Certains, soumis à des exigences particulières, ont même beaucoup de mal à se voir reprendre. C'est le cas de Joe Ingles, l'ailier du Utah Jazz.

La femme de Joe Ingles, Renae, est enceinte de leur troisième enfant, alors que Jacob, leur fils de quatre ans, est autiste avec un système immunitaire affaibli. Deux raisons qui font dire à l'ancien Barcelonais que rejouer n'est sans doute pas raisonnable pour lui.

"S'il le faut, je suis prêt à rentrer en Australie et ne plus jamais jouer un match de ma vie sans que cela me pose de problèmes", a prévenu Joe Ingles chez Yahoo Sports Australia.

Je ne me suis pas entraîné dans la salle du Jazz, même si elle est ouverte. J'ai une salle à la maison et un panier si je veux faire des workouts. J'attends de voir ce qu'il va en être mais tout ça n'en vaut pas la peine.

Au fur et à mesure que l'on en apprendra plus, ce sera plus simple pour moi. Mais je ne prendrai aucun risque pour mes enfants et ma femme, juste pour aller jouer au basket".

Alors que la franchise doit déjà gérer le froid polaire entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell (même si le dégel serait en cours), mais aussi le forfait pour le reste de la saison de Bojan Bogdanovic (le confinement, le poignet, tout ça...), les craintes compréhensible de Joe Ingles sont une tuile de plus pour le Jazz. Pour le moment, le scénario le pus probable ferait reprendre la saison en juillet, sans doute du côté de Disneyworld en Floride.