Dinwiddie fait fuiter la date de reprise de la saison NBA… qui sera raccourcie

Ces derniers jours, une énorme rafale d'optimisme est venu souffler dans l'univers de la NBA. La saison devrait bel et bien reprendre à partir de mi-juillet. Disney World se prépare à accueillir plusieurs équipes dans ce qui serait une "bulle" afin de boucler cet exercice 2019-20. Le mythique parc d'attraction sera-t-il le seul endroit où les joueurs évolueront ? On parle aussi de Las Vegas. Mais globalement, tout le monde commence à se faire à cette idée, si bien que les équipes devraient débuter leur training camp 2.0 début juin.

Le format sera quoi qu'il arrive inédit. Et selon Mike Fisher de DallasBasketball, la fin de la saison régulière devrait être réduite. Chaque équipe aurait alors à disputer en moyenne 5 rencontres, pour arriver à un total de 70 matches en saison régulière (la saison s'était arrêtée à environ 65 matches par équipe). Ensuite, les playoffs pourront débuter, toujours avec des séries au meilleur des 7.

Dans une discussion Twitter, Spencer Dimwiddie a même fait fuiter une date... Selon son message, les rencontres officielles devraient débuter le 15 juillet. Rappelons que Spencer n'est pas du genre à fermer sa bouche (les fans de LeBron qu'il aime régulièrement provoquer en savent quelque chose) et qu'il se fritte assez volontiers avec la NBA. Donc, balancer un p'tit leak vite fait, ce n'est vraiment pas un souci pour lui. Par ailleurs, on apprend dans cette même discussion que le début des training camps devrait se faire le 21 juin, soit dans un mois.

That’s just practice... I heard those last 5 games at bubble site start July 15th. https://t.co/EsF3omehYQ — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 21, 2020

Désormais, il n'y a plus qu'à attendre une intervention publique d'Adam Silver qui ne devrait plus tarder. C'est en tout cas une excellente nouvelle qui se profile après des semaines d'attente et d'analyse de cette situation exceptionnelle. Il faudra également suivre le déplacement des autres dates clés, comme la Lotery, la Draft, la période de Free Agency mais aussi le début de la prochaine saison NBA. Mais quoi qu'il en soit, la perspective de voir les playoffs en plein été est plus forte que jamais.