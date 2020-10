Metta World Peace balance un avis tranché sur le niveau de ces Finales NBA

Quelle place dans l'histoire pour le futur vainqueur de ces Finales NBA ? Cette question a fait beaucoup parler avant la bulle Disney. Avec l'interruption de la saison pendant plusieurs mois à cause du Covid-19 et la reprise dans un contexte particulier, certains ont estimé que ce titre allait être accompagné d'un astérisque.

A l'inverse, d'autres ont jugé qu'il allait être l'un des plus difficiles de l'histoire. Il s'agit notamment de l'avis de LeBron James et d'Anthony Davis. Mais avec les Finales NBA entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat, ils ne sont pas forcément objectifs. De son côté, Metta World Peace, devant cette série, a rejoint l'opinion des deux stars des Angelenos.

"Ces Finales NBA sont absolument les plus durs dans l'histoire de tous les sports confondus. Mentalement, cette bulle t'épuise. Physiquement, elle fait donc des ravages. Personnellement, il s'agit de l'une des plus grandes Finales NBA que j'ai vues", a ainsi estimé Metta World Peace sur le réseau social Twitter.

Un discours qui peut totalement se comprendre. Pour autant, il faudra tout de même attendre la fin de cette série pour réellement trancher. Si les Lakers plient ces Finales NBA en 5 matches, il sera difficile de parler "de plus grandes Finales NBA". Par contre si le Heat parvient à se révolter et à arracher au final un Game 7, les événements peuvent effectivement prendre une tournure historique...