La NBA va décerner des trophées qui récompenseront spécialement les performances les plus spectaculaires de la bulle Disney World.

Les trois candidats arrivés en tête des votes pour chaque trophée attribué à l’issue de la saison régulière sont connus. On sait par exemple que Giannis Antetokounmpo est en course pour décrocher un nouveau MVP, catégorie dans laquelle il est en concurrence avec LeBron James et James Harden. Mais en attendant que la cérémonie, la NBA va offrir des premières récompenses. Celles qui sont destinés aux meilleurs joueurs de la bulle Disney.

ESPN annonce que les journalistes invités sur le campus éliront le MVP et les deux meilleurs cinq des deux dernières semaines de reprise. En revanche, pas d’award pour les rookies, les coaches ou encore les sixièmes hommes. Mais on a voulu se prêter au jeu et essayer de décerner quelques prix.

MVP : Damian Lillard ou Devin Booker. Le premier est le meilleur marqueur de la bulle Disney où il a déjà claque 45, 51 et 61 points. Le second mène pour l’instant son équipe à un bilan parfait de 7-0 avec des performances de haut niveau et même un game winner sur la tête des Los Angeles Clippers.

ROB (Rookie of the Bubble) : Michael Porter Jr. Le meilleur rookie de la bulle, sans hésitation. Il s’est complètement révélé à Orlando en multipliant les cartons.

COB : Monty Williams. Le coach qui a rendu Phoenix attractif pour la première fois depuis le départ de Steve Nash.

MIP : Timothé Luwawu-Cabarrot. Trois perfs à 24 points ou plus pour une équipe des Nets surprenante en l’absence de ses stars. Bon, en réalité, c’est sans doute plutôt Gary Trent Jr avec ses 17 points de moyenne pour Portland.

Gary Trent Jr, le vrai facteur X des Blazers dans cette bulle ?

6th Man : Goran Dragic, J.J. Redick ou Rudy Gay. Trois vétérans NBA qui brillent désormais en sortie de banc.