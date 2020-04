NBA2K : La défaite de Kevin Durant provoque un fiasco de paris sportifs

Avec l'absence totale de compétitions sportives à se mettre sous la dent, quelques enseignes de paris sportifs aux Etats-Unis se sont jetées sur le Tournoi NBA2K entre 16 joueurs de la ligue. Spoiler : c'était une fausse bonne idée.

NBC Sports rapporte que les entreprises en question n'avaient pas prévu le fait que les matches virtuels ne seraient pas disputés en direct, mais enregistrés pour pouvoir être diffusés ensuite sur ESPN. C'est en voyant le nombre démentiel de paris sur la victoire de Derrick Jones Jr face à Kevin Durant, tête de série n°1, que les bookmakers ont compris que des gens étaient dans le secret et avaient pu parier en connaissant le nom du vainqueur.

Alors que le premier tour du tournoi NBA2K s'est achevé dimanche, il est probable que la possibilité de parier sur l'événement soit purement et simplement annulée. On ne sait pas encore quels montants ont été misés, ni si les bookmakers prévoient de rembourser les gens ou non.

Plutôt que de parier sur des gens qui jouent aux jeux vidéo, on vous recommande de saines lectures pendant le confinement.

En attendant, voici quelques idées pour passer le temps pendant ce confinement :