Le seul basketball de compétition qui se joue en ce moment, c'est ce Tournoi NBA2K entre joueurs NBA. On vous avait parlé de la première partie du premier tour, avec la défaite de Kevin Durant et les dingueries de Patrick Beverley. Les hostilités se sont poursuivies dimanche, avec le reste des rencontres.

On notera qu'Andre Drummond a laminé DeMarcus Cousins (101-49) en prenant les Los Angeles Lakers contre les Brooklyn Nets. "Boogie" n'a pas pris de faute technique pour s'être énervé, ce qui est tout à son honneur.

Un peu plus tôt, Montrezl Harrell et Domantas Sabonis se sont affrontés avec leurs "vraies" équipes, ce qui n'était arrivé dans aucune rencontre jusque-là. C'est l'intérieur des Los Angeles Clippers qui s'est imposé (73-51), non sans avoir postérisé son homologue des Pacers avec la manière. Sabonis a d'ailleurs déploré que son joueur soit aussi "nul" dans ce NBA2K édition 2020.

Devin Booker a catégoriquement refusé de prendre les Phoenix Suns face à Michael Porter Jr. Bien lui en a pris, puisque l'arrière All-Star a dominé (85-75) le match en prenant les Milwaukee Bucks, contre l'ailier rookie de Denver, qui avait lui sélectionné les Lakers.

Au prochain tour, Booker affrontera Rui Hachimura, qui s'est payé Donovan Mitchell dans un match haletant entre les Lakers et les Nets. Le Japonais l'a emporté de justesse (74-71), alors que Mitchell a manqué le panier à trois points pour aller en prolongation avec Spencer Dinwiddie. Ce dernier s'est d'ailleurs amusé de n'avoir pas été virtuellement clutch.

My guy @ShamsCharania just said @spidadmitchell missed a GW 3 with me against the @Lakers in @NBA2K ... good thing we know that’s not realistic 🤣

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) April 5, 2020