Pat Riley calme le jeu et revient sur ses propos sur le titre des Lakers

Maintenant que le soufflé du titre des Los Angeles Lakers est un peu retombé et que l'on pense déjà à la saison prochaine, seules quelques déclarations polémiques peuvent continuer à faire vivre les Finales NBA 2020. Celle de Pat Riley il y a quelques jours sur "l'astérisque" qu'il fallait accoler au titre de L.A., a un peu fait grincer des dents. Un peu sortie de son contexte, la citation a néanmoins fait réagir - Rob Pelinka notamment - et le boss du Miami Heat est assez injustement passé pour un mauvais perdant.

Son argument était pourtant recevable : si Miami a réussi à prendre deux matches à Los Angeles malgré les blessures de Bam Adebayo et Goran Dragic, les fans auront toujours le droit de se demander ce qu'il en aurait été avec un Heat à 100%.

Quand Pat Riley a recalé les Lakers à cause de Shaq... pour ensuite les entuber. Quel stratège !

Désireux de ne pas passer pour un hater - il avait pourtant bien précisé que les Lakers méritaient leur titre - Pat Riley est revenu sur les termes utilisés et sa déclaration dans son ensemble.

Rappelons la déclaration initiale de Pat Riley, qui avait tout de même déjà commencé par : "Ils nous ont battu à la régulière et proprement".

"Il y aura toujours cet astérisque. Si on avait eu Bam et Goran à 100% - Goran était notre meilleur marqueur avant le début des Finales - on aurait peut-être pu aller chercher un game 7".