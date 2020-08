Paul George ressent un vrai rapprochement chez les Clippers

De nombreux rebondissements ont animé la bulle à Disney ces derniers jours. Avant la reprise des matches la nuit dernière, un boycott, initié par les Milwaukee Bucks mercredi, a été lancé pour protester contre les violences policières suite à l’affaire Jacob Blake, un homme noir qui s’est fait tirer dessus par un policier, dans le dos, à sept reprises. Durant cette période, les équipes ont beaucoup échangé. Et chez les Los Angeles Clippers, ce moment a été visiblement bénéfique à la cohésion du groupe. Selon Paul George, il y a eu un vrai rapprochement entre les joueurs de la franchise californienne.

"Si l'équipe a crée du lien pendant cette période ? Bien évidemment. Je veux dire, on a connu un vrai ascenseur émotionnel. Dans cette bulle, on vit déjà un vrai ascenseur émotionnel, donc nous essayons de vivre tout ça ensemble. Il s'agit d'une expérience qui va marquer nos vies. Mais oui il s'agit d'une évidence, nous sommes de plus en plus proches", a confié Paul George pour ESPN.

Paul George explique la vraie raison de ses playoffs ratés

On le sait, Paul George connait des moments difficiles dans cette bulle sur le plan mental. Ce rapprochement chez les Clippers peut donc lui permettre de retrouver de la sérénité. A voir si ce lien de plus en plus fort va aussi se ressentir sur le parquet.