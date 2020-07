Les Los Angeles Clippers sont l'une des équipes favorites pour cette fin de saison. Avec les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks, la franchise californienne s'impose comme l'une des plus dangereuses dans cette bulle à Disney. Surtout qu'avec l'arrêt de la NBA depuis 4 mois en raison de l'épidémie du coronavirus, les stars, Kawhi Leonard et Paul George, ont eu du temps pour revenir à 100% physiquement.

Et après ses réussites en Playoffs aux San Antonio Spurs et aux Toronto Raptors, Leonard ne fait l'objet d'aucun doute concernant sa capacité à mener les Clippers au titre. Par contre, de son côté, Kendrick Perkins doute ouvertement de George. Peut-il être un bon lieutenant en Playoffs ?

"Si nous parlons de Paul George, peut-il être le Robin de Kawhi ? Il le faut pour gagner un titre. Et je ne sais pas. Car il ne faut pas oublier que PG a une tendance à ne pas se montrer en Playoffs.

Il y a deux ans, il était en bonne santé. Et je me souviens d'un match 6 contre le Utah Jazz. Dans un match décisif, alors que le Thunder avait désespérément besoin de gagner, Russell Westbrook a planté 46 points. Et George ? Il a été en 2/16 aux tirs avec 5 points.

Et Kawhi, on le sait, il a besoin de ce Robin. A Toronto, quand ils ont gagné le titre, si Kawhi n'avait pas un bon match, Siakam était présent pour prendre le relais. Il s'est montré à la hauteur. Alors si George peut être en bonne santé et régulier en Playoffs, les Clippers sont les favoris pour le titre", a analysé Kendrick Perkins pour ESPN.

Kawhi Leonard a retrouvé les Clippers à Orlando pour activer le mode « mission »

Il s'agit d'un constat tout de même très sévère envers George. A OKC, les Playoffs n'ont effectivement pas été une réussite. Par deux fois, il a été éliminé au premier tour. Mais avec les Indiana Pacers, le joueur de 30 ans a fait ses preuves avec deux Finales à l'Est (2013 et 2014) mais aussi de bons parcours (2016 et 2017). Par contre, il faudra effectivement faire attention à sa forme physique. Mais à 100%, Paul George ne représente pas vraiment un doute à nos yeux...