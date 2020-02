Reggie Jackson, coupé par les Pistons, va rejoindre les Clippers !

Encore un joli coup réalisé par les Los Angeles Clippers ! Déjà renforcée lors de la deadline des trades avec l'arrivée de Marcus Morris, la franchise californienne va parvenir à récupérer Reggie Jackson, libre. En effet, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le meneur de jeu a négocié un buy-out avec les Detroit Pistons afin de se libérer de son contrat. Les détails de cet accord ne sont pas connus. Mais le joueur de 29 ans a probablement sacrifié quelques millions de dollars (sur les 18 qu'il devait recevoir) pour mettre un terme à son aventure à Motor City. Et une fois le délai des 48 heures terminé, Jackson a donc prévu de s'engager avec les Clippers.

Guard Reggie Jackson has agreed to a contract buyout with the Detroit Pistons. And plans to sign with the Los Angeles Clippers upon clearing waivers, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 18, 2020