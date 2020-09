Robert Covington, l’homme fort de la qualification des Rockets

Les Houston Rockets ont obtenu leur billet pour le second tour des Playoffs à l'Ouest. Ils vont ainsi défier les Los Angeles Lakers. Cependant, ce Game 7 face à l'Oklahoma City Thunder (104-102) n'a pas été facile à remporter pour les Texans. La fin de ce match a été particulièrement délirante. Et dans le money-time, on a logiquement souligné le contre décisif de James Harden sur Luguentz Dort. Cependant, il ne faut pas oublier que le barbu de Houston a sérieusement galéré sur cette rencontre. De son propre aveu, la star des Rockets a réalisé "un match de merde offensivement". Et il a bien fallu compenser les difficultés d'Harden, limité à 17 points.

A ce niveau, Eric Gordon (21 points), Russell Westbrook (20 points) et même Jeff Green (13 points) ont soulagé les Rockets. Mais l'homme fort de cette qualification, c'est bien Robert Covington. L'ailier de Houston a été tout simplement le meilleur joueur de son équipe sur ce Game 7. Autant défensivement qu'offensivement, l'ex-élément des Minnesota Timberwolves a été le grand artisan de la victoire des hommes de Mike D'Antoni.

Robert Covington a tué le Thunder à longue distance

Auteur de 21 points au total, Covington a affiché une belle adresse sur cette partie : 7/15 aux tirs. Et surtout, il a été adroit à longue distance : 6/11. Dans le money-time, il a été ainsi essentiel pour Houston. En inscrivant 7 points, deux paniers primés et un lancer-franc dans les dernières secondes, le joueur de 29 ans a fait la différence. Avec la maladresse d'Harden derrière l'arc, son apport a été tout simplement indispensable. Avec Gordon et Green, ils ont compensé les difficultés de leurs partenaires pour permettre de punir les options défensives prises par OKC sur Harden et Westbrook.

"Robert Covington, ses tirs à trois points ont été incroyables. James n'avait pas une grande soirée offensivement, mais les autres gars ont réussi à élever le niveau pour prendre le relais", a apprécié Mike D'Antoni face à la presse.

Dans un profil de "3 and D", Covington a donc brillé sur cette partie. Surtout, il a confirmé qu'il était l'une des très bonnes pioches pour Houston après son arrivée en cours de saison. Car sa performance ne se résume absolument pas "seulement" à ses 21 points.

Une copie complète

Car en plus de ses points, il a aussi compilé 10 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres. Même rapidement limité par ses fautes (5), il a abattu un travail énorme sur le plan défensif. Très actif sur le terrain, Covington a été lui aussi auteur d'actions importantes sur le plan décisif. Son contre sur Dort ou sa défense sur Paul dans le money-time ont été déterminants. Avec sa polyvalence, il a soulagé son équipe, pourtant très dépendante des performances d'Harden, dans tous les domaines. Une vraie fierté pour le natif de Bellwood, arrivé en février dernier à Houston qui a notamment sacrifié Clint Capela pour le recruter.

"Je suis ici exactement pour ça. Je dois être prêt à tout donner. Et sur les derniers matches, je me sentais vraiment bien. Avec ma routine et ma préparation, je suis prêt. Personnellement, je dois juste rester impliqué offensivement, jouer juste et faire les bons choix. Je dois avoir un impact en étant présent et en lisant bien les situations", a résumé Robert Covington.

Depuis son arrivée, Robert Covington a prouvé sa valeur aux Houston Rockets. Et cette nuit, il a encore démontré qu'il avait le niveau pour avoir un rôle important chez un prétendant pour le titre. Au prochain tour, il va devoir être à la hauteur d'un énorme défi : freiner LeBron James et Anthony Davis. Valeureux et déterminant sur ce Game 7, il risque de devoir être héroïque face aux Lakers...